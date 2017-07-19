Задолженность по ЖКХ в России превысила 1,3 триллиона рублей

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В России долг потребителей за жилищно-коммунальные услуги уже превысил 1,3 триллиона рублей. Об этом рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ.

Российские потребители задолжали за услуги жилищно-коммунального хозяйства 1,34 триллиона рублей. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Он уточнил, что задолженность населения составляет 645 миллиардов рублей.

"Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков", - сказал он.

По словам Меня, в основном долги не выплачивают посредники, например, управляющие компании. "Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы", - отметил министр.

Согласно онлайн-опросу, проведенному в июне, почти 90 процентов россиян недовольны ценой и качеством коммунальных услуг, а еще 83 процента граждан не устраивает капитальный ремонт домов.

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