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К 2025 году в России создадут зоны свободного воздушного пространства. Внутри них полеты воздушных судов смогут выполняться без привязки к маршрутам. Эта задача включена в проект Стратегии развития аэронавигационной системы России до 2030 года.

В России к 2025 году планируется организовать зоны свободного воздушного пространства. Авторы проекта считают, что внутри этих зон воздушные суда смогут выполнять полеты без привязки к маршрутам. Это позволит оптимизировать время в пути и, следовательно, сократит расход топлива, пишет газета "Известия".

Данная задача включена в проект Стратегии развития аэронавигационной системы России до 2030 года. Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) впервые представит его 19 июля на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.

Окончательный вид документ должен приобрести к маю 2018 года. После этого он будет направлен на утверждение в правительство России.

В настоящее время полеты в российском воздушном пространстве выполняются по установленным маршрутам - от одной точки-ориентира к другой. Данные маршруты сохраняются в базе данных авиакомпаний и загружаются в бортовые навигационные системы воздушных судов.

Полеты по прямой траектории пока технически выполнять невозможно. Это связано с тем, что в России не создан единый центр планирования воздушного движения, который взял бы на себя функции контроля за самолетами.