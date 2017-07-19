Африканский трубкозуб поселится в Московском зоопарке в сентябре

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В Московском зоопарке впервые появится африканский трубкозуб – животное с телом муравьеда, пятачком свинки, ушами зайца и хвостом как у кенгуру. Свое название земляной поросенок получил из-за особого строения зубов, напоминающих трубки.

Посетители Московского зоопарка в сентябре смогут посмотреть на африканского трубкозуба или земляного поросенка, которого зоологи привезут в столицу из Екатеринбурга, сообщает агентство "Москва".

У животных тело муравьеда, пятачок свиньи, уши зайца и хвост как у кенгуру. Трубкозуб – ночное млекопитающее, поэтому жить он будет в павильоне "Ночной мир" со специальной подсветкой.

В природе трубкозубы проживают в отдельных районах Центральной и Южной Африки, преимущественно в кустарниках. Питаются термитами и муравьями.

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