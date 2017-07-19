Весельницкая готова дать показания в Сенате США о встрече с сыном Трампа

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Адвокат Наталья Весельницкая согласилась дать показания в Сенате США о своей встрече с Дональдом Трампом-младшим, при условии, что ей и ее семье будет обеспечена должная безопасность. По словам адвоката, британский финансист Уильям Браудер собирал о ней информацию и передавал в Конгресс США и Госдепартамент.

Адвокат Наталья Весельницкая заявила, что готова выступить в Сенате США с показаниями о встрече с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим при условии обесечения должной безопасности передает ТАСС.

По ее словам адвоката, команда финансиста и главы Hermitage Capital Уильяма Браудера собрала информацию о ней и ее семье и отправила данные в Госдепартамент и Конгресс США.

"Господин Браудер, его команда собирали информацию о моей семье, о моем семейном положении, замужем я или не замужем, есть у меня дети или нет. Они находили фотографию моего дома, отправляли это Кайлу Паркеру, это известный человек в Палате представителей, который многие годы работает исключительно на господина Браудера, а не на конгрессменов и Конгресс. Дальше это все делилось с представителем Госдепартамента США", - поделилась Весельницкая.

Весельницкая отметила, что будет выступать "исключительно в правовом поле" через адвокатов или в качестве показаний в Сенате США.

О встрече Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим в июле сообщила газета The New York Times. Встреча, по данным издания, была организована под предлогом, что у российской стороны якобы есть сведения, которые могут навредить Хиллари Клинтон.

Позже Трамп-младший опубликовал свою переписку с посредником в организации встречи, британцем Робом Голдстоуном. Из нее следовало, что встречу организовали по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова.

По словам Трампа-младшего, встреча не привела ни к какому результату. Сама Весельницкая говорила, что американцы хотели получить порочащие сведения о Хиллари Клинтон, но она ими не обладала. Вместо этого она хотела рассказать штабу Трампа, что Уильям Браудер, которого в России заочно осудили за уклонение от налогов, жертвовал средства национальному комитету Демократической партии.

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