В США зоозащитники выпустили из клеток 35 тыс. норок, не способных жить на воле

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В США неизвестные выпустили на волю 35 тысяч норок, которые не обладают навыками выживания в дикой природе. Предположительно, зверьков выпустили зоозащитники. К поиску виновников привлечена полиция и ФБР.

В американском штате Миннесота неизвестные выпустили 35 тысяч норок из клеток на ферме в городе Иден-Валли, сообщает Associated Press.

По информации агентства, вандалы разрушили часть ограждения и выпустили зверьков на волю. Скорее всего, это сделали не воры, а зоозащитники, которые выступают против разведения животных ради получения меха.

Норки, которые всегда жили в клетке, не приспособлены к выживанию в дикой среде. В окрестностях фермы уже найдены сотни трупов зверьков.

"Если бы они (виновники - прим. ред.) действительно заботились о животных, то они не выпустили бы тысячи норок умирать на жаре", - подчеркнул шериф округа.

Поиском злоумышленников занимается полиция, к ней подключилось ФБР.