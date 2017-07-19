В Одессе после заявлений националистов отменили спектакль с Гришаевой

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Одесский театр юного зрителя вынужден отменить спектакль "Варшавская мелодия", главную роль в котором должна была исполнить российская артистка Нонна Гришаева. Это произошло после требований националистической партии "Свобода" не пускать россиянку на Украину.

Спектакль "Варшавская мелодия", который был запланирован на 21 июля в Одесском театре юного зрителя, отменен. Это произошло после заявлений националистической партии "Свобода", потребовавшей не пускать на Украину российскую артистку Нонну Гришаеву, исполняющую в спектакле главную роль.

Украинские националисты подчеркнули, что Гришаева якобы "нарушала порядок пересечения государственной границы Украины", посетив Крым не с украинской территории, передает РИА Новости.

Крым стал частью России по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. Во время плебисцита 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Москва неоднократно подчеркивала, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Украина все еще считает Крым своей территорией, называя ее "временно оккупированной".

Позднее Киев неоднократно закрывал въезд на Украину многим российским артистам, побывавшим в Крыму после марта 2014 года. Самым громким скандалом стал запрет на въезд для российской певицы Юлии Самойловой, которая из-за этого не смогла принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2017".