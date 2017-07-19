Неизвестные ограбили аптеку в центре Москвы, придушив фармацевта

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В центре Москвы совершено разбойное нападение на аптеку. Злоумышленники проникли в помещение, придушили фармацевта и ограбили сейф. Пострадавшая пришла в себя только на следующее утро.

В Москве неизвестные ограбили аптеку, пока фармацевт находилась в обмороке, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на МВД по столице.

В полицию обратилась потерпевшая и рассказала, что накануне вечером в аптеку вошли неизвестные и придушили ее. От нехватки кислорода фармацевт потеряла сознание, очнулась она только утром. Пока женщина была в обмороке, злоумышленники вскрыли сейф и вынесли его содержимое.

Инцидент произошел на Никитском бульваре в доме № 9. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается сумма причиненного ущерба.

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