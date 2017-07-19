Киров приходит в себя после мощного урагана

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Последствия сильнейшего урана устраняют в Кирове. По-настоящему "тропический" шторм повалил сотни деревьев, в городе затоплены почти все улицы. А из-за многочисленных обрывов линий электропередачи без света остались около двух тысяч человек. Восстановительные работы продолжались всю ночь, однако вернуть электричество во все дома не удалось до сих пор.

Двухполосная дорога на улице Кольцова превратилась в речку. Синоптики обещали дожди, но сильнейшего ливня с градом кировчане не ожидали. Социальные сети отреагировали мгновенно. Сотни видеороликов о внезапно начавшемся урагане, передает "ТВ Центр".

Не разбирая брода, водители едут наугад. По частично затопленной улице Ленина машины попросту плывут. Тех, кто не выдержал водной трассы, и чьи автомобили заглохли посреди проезжей части, брали на буксир. Затопило центральные улицы. Там, где недавно положили новый асфальт, ливневая канализация не справлялась с прибывающей водой. Те, кто не успел вовремя отогнать припаркованную машину, опознавал ее по цвету крыши. До середины окон залило цокольные этажи. Пешеходы передвигались по колено в воде.

Начавшись в 5 вечера, дождь, гроза, град и ветер, достигавший 20 метров в секунду, бушевали над Кировом несколько часов. В результате - почти 300 поваленных деревьев. Из-за порванных проводов электропередачи без света пришлось переночевать жителям 155 домов в частном секторе. Пострадали опоры уличного освещения. Власти города заверяют - ситуация была и есть под контролем.

"Я бы не сказал, что у нас все разрушалось. У нас такая ситуация произошла впервые - такая гроза, такие порывы ветра прошли впервые. Но я считаю, что службы сработали. Я сегодня в 6 утра проезжал по этим местам, даже проводов нигде висящих нет. Потому что там работают бригады, все устраняют", - рассказал председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков.

Всю ночь коммунальщики приводили город в порядок. Прогноз погоды на этот день неутешительный - дождь и ветер в Кирове обещают снова.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".