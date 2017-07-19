МИД России указал на мифологизацию "лесных братьев" в Литве

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В Литве исторические факты подгоняют под мифологию о так называемых "лесных братьях". И пытаются представить героями тех, кто безжалостно убивал мирных граждан. С таким заявлением выступили в российском Министерстве иностранных дел. В ведомстве ответили на волну негативных комментариев в соцсетях, которую подняли литовские пропагандисты.

Комментарий российского МИД к видеоролику про "Лесных братьев", который недавно появился на официальном сайте НАТО, вызвал недовольную реакцию в прибалтийском интернет-сообществе. Литовским пропагандистам очень не понравились разоблачения наших дипломатов, которые обвинили создателей ролика в попытке вновь переписать историю, и выдать бандитов за героев. Литовцы запустили в социальной сети инициативу с названием "Кремль, нашу историю не перепишешь". Комментарии пользователей не блещут политкороректностью, зато выдают плохое знание истории. На официальной странице МИД в той же сети ведомство отмечает:

"Подгонкой исторических событий под выдуманную нынешней националистической элитой мифологию о "лесных братьях" занимаются в первую очередь в Литве. Цель понятна: вымарать из национальной истории тот неприглядный факт, что в 1944-1952 гг. одни литовцы (откровенные душегубы и террористы, называвшие себя "лесными братьями") с животным остервенением, не жалея ни детей, ни стариков, резали по хуторам других литовцев, своих же соотечественников, которые всего лишь хотели спокойной мирной жизни в составе СССР".

Москва порекомендовала прибалтийским активистам внимательнее изучать исторические документы. А они говорят о том, что "лесные братья" в одной только Литве убили 25 тысяч мирных жителей, которых считали сочувствующими советской власти. И после войны совершали диверсии и нападения на мирные хутора. Многие из "братьев" в годы войны служили в национальных батальонах СС. Но в ролике, спродюссированном НАТО, они - герои, которые борются с русскими. И проводится линия на преемственность задач современной Прибалтики - противостоять России. Так учат и сегодняшних солдат литовской армии.

Около половины возмущённых позицией Москвы комментариев на странице российского МИД были написаны прибалтами на русском языке. На что дипломаты реагируют встречным вопросом.

"Так почему же столько лет у языка, на котором не только разговаривали жители Литвы до и после распада СССР, но, как теперь мы видим, и местные пропагандисты, и их последователи, нет официального статуса??? Двойные стандарты?", - говорится в заявлении МИД России.

Само появление такого видеоролика на официальном ресурсе Альянса говорит о явной и неприкрытой попытке поддержать эту националистическую идеологию в Прибалтике. Денег из Брюсселя туда поступает всё меньше. Но на русофобскую пропаганду пока хватает.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".