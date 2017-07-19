Рок-музыкант, мормон и миллиардер: каким будет посол США в России

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В США разгорается новый скандал, причиной которого стал неофициальный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Большой двадцатки". Американские СМИ окрестили беседу двух лидеров "тайной встречей" и обвинили Белый Дом в сокрытии информации. Сейчас внимание журналистов приковано к миллиардеру и бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману.

Рок-музыкант, мормон и очень богатый человек. И это всё – о самом вероятном будущем после США в России. Дональд Трамп выдвинул на пост главы дипмиссии экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана и, если его кандидатуру утвердит Сенат, скоро он переедет в Москву, передает "ТВ Центр".

В 15 лет Джон Хантсман бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом. Потом передумал и поступил в университет, который впоследствии тоже бросил. Но, несмотря на бурную юность, высшее образование он всё же получил и сделал блестящую карьеру. Хантсман работал в администрациях пяти президентов США.

А когда ему исполнилось 32 года, стал самым молодым американским послом за 100 лет, возглавив дипмиссию в Сингапуре. Хантсман даже баллотировался в президенты США пять лет назад, но потерпел неудачу на праймериз. Тем не менее, обаятельный дипломат с хорошим чувством юмора многим запомнился.

Как и его предки, Хантсман мормон. Он, к слову, из очень богатой семьи, у которой ещё со времён СССР прочные деловые связи с русскими. Фамильная компания, производящая химическую продукцию, управляет несколькими предприятиями в России. Американская пресса, конечно, взорвалась, с новой силой набросившись с обвинениями на Дональда Трампа. Ясное дело, Хантсман станет лоббировать его интересы в Москве. Но эксперты просят журналистов не спешить с выводами. У этого дипломата всегда было довольно скептическое отношение к России.

Трамп пока комментариев не давал. Он отбивается от новой "фейк-стори". Американская пресса утверждает, что в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки" между ним и Владимиром Путиным состоялись не только официальные переговоры. Но и тайные. О том, что президенты России и США общались и за пределами переговорной, официально сообщил Белый дом. Но только сейчас. И СМИ, конечно, усмотрели в этом тайный смысл.

Не утихает скандал и вокруг встречи сына Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой, состоявшейся год назад. Трампа-младшего пресса обвиняет в том, что он с адвокатом из России плёл интриги против США. Доказательств никаких. Но репутации обоих нанесён ущерб. Весельницкая уже заявила, что будет отстаивать честь в суде.

Евгения Карих, "ТВ Центр".