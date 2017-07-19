В Таиланде при падении с крыши отеля погибла россиянка

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В ночь на среду на острове Пхукет в Таиланде погибла российская туристка. По данным местных СМИ, 39-летняя женщина являлась уроженкой Тюменской области. В Таиланде у нее осталась несовершеннолетняя дочь.

На острове Пхукет в Таиланде погибла российская туристка. Она упала с крыши одного из местных отелей, передает ТАСС.

Как отметил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов, причины происшествия еще не установлены. По его словам, вместе с туристкой в гостинице отдыхала ее несовершеннолетняя дочь. Сейчас ребенок находится под опекой местной полиции.

По данным Phuket News, погибшая являлась 39-летней уроженкой Тюменской области. На крыше отеля, где она остановилась вместе с 10-летней дочкой, располагается зона для отдыха, а также бассейн.

В момент происшествия дочь погибшей находилась в своем номере. Сейчас полиция изучает материалы с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.