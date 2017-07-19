Самолет МЧС доставил из Йемена более 60 граждан России и СНГ

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Спецборт МЧС доставил из Йемена в Москву более 60 граждан России и стран СНГ. Все они пожелали покинуть зону вооружённого конфликта. Ранее этот же самолёт направил жителям Йемена свыше 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты и предметы первой необходимости.

Уставшие после долгого перелета, но с ощущением, что теперь они в полной безопасности. Из Йемена в Россию этих пассажиров доставил военный самолет спасателей Ил-76. Он совершил посадку в аэропорту "Домодедово" ранним утром, передает "ТВ Центр".

Специальным рейсом МЧС в Москву из Саны эвакуированы 62 пассажира, среди которых половина - маленькие дети. Это граждане России, стран СНГ и самого Йемена, пожелавшие покинуть страну. Во время полета их сопровождали медики и психологи МЧС. София Альсахак уже проходила путь эвакуации. Сегодня ей снова приходится искать убежище в России.

По последним данным, в результате ударов, нанесенных авиацией Саудовской Аравии по лагерю для перемещенных лиц вблизи от города Саиз на западе Йемена, погибли 22 человека. Среди них - женщины и дети. Потери среди мирного населения в арабской республике растут с каждым днем. Днем ранее этот же спецборт МЧС России уже доставил в арабскую республику и первую партию гуманитарного груза. Продукты питания, палатки и другие товары, так необходимые людям, выживающим в разрушенных городах.

"По последним данным ООН, ситуация в стране характеризуется как крупнейшая гуманитарная катастрофа. В этой связи МЧС по поручению правительства Российской Федерации направляет в зону конфликта гуманитарный груз общей количеством свыше 40 тонн", - сообщил директор Департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов.

Гуманитарная операция со стороны России продолжится в ближайшее время. С аэропорта "Раменское" в йеменский Аден готовится к отправке второй самолет МЧС. За годы вооруженного конфликта российские спасатели уже доставили в арабскую республику свыше 200 тонн материальной помощи и эвакуировали более 400 беженцев.

Елена Сахно, "ТВ Центр".