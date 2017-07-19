Знаменитые грифоны в Петербурге будут восстановлены к ЧМ-2018

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Знаменитым грифонам, охраняющим Банковский мост в самом центре Санкт-Петербурга, вернут их исторический окрас. Потускневшие стражники будут восстановлены уже к Чемпионату мира по футболу. Специалисты проверяют памятник даже на совсем незаметные дефекты и устраняют невидимые глазу микротрещины.

Бронзовые крылья грифонов сейчас похожи на языки пламени – такой цвет дает антикоррозийное покрытие свинцовый сурик. Затем они станут ярко-желтыми, под специальным защитным лаком. Эта историческая технология сусального золочения необходима, чтобы финишный слой держался как можно крепче, передает "ТВ Центр".

Сколько граммов драгоценного металла потребуется для реставрации, в мастерской предпочитают не говорить. Чтобы не привлекать вандалов. Прежнее сверкающее оперение грифонов было изрядно поцарапано – кто-то явно пытался соскоблить драгоценный слой.

"Это остатки с крыльев, когда их расчищали. Здесь золото, тот же самый крон и оранжевый сурик. Все перемешано. Люди, которые не понимают, снимают это золото, они должны знать, что толку от этого никакого нет, этим не обогатиться и его ни на что не нанести, не продать и не показать даже", - рассказала реставратор-позолотчик первой категории Инна Старкова.

Этих мифических крылатых существ демонтировали с исторических постаментов впервые за 200 лет. Тогда жители Петербурга впервые узнали, что трехметровые скульптуры собраны из двух частей. А внутри нашли целую коллекцию записок – люди оставляли их грифонам для исполнения своих желаний:

Сами грифоны сейчас находятся в подвешенном состоянии и закреплены в специальных конструкциях – чтобы реставраторы могли подобраться в любой части скульптуры и пока есть еще время лишний раз проверить, все ли дефекты выявлены.

Повреждения на огромных чугунных телах искали с помощью ультразвуковой дефектоскопии. Незаметных простому глазу микротрещин и сколов обнаружили десятки. Некоторым грифонам пришлось проводить настоящие стоматологические операции по протезированию зубов.

Зеленый цвет, в которой были выкрашены скульптуры во время последней реставрации в 1950 году, не должен быть ярким, считают специалисты. Послевоенные работы проводили наскоро, грифонов покрыли краской для военных орудий. Восстанавливая Ленинград после блокады, жители стремились поскорее вернуть городу историческую красоту. Уничтоженные плафоны заменили другими.

Фонари и украшения реставраторы заменят точными копиями, воссозданными по авторским эскизам. Фигуры выкрасят в благородный темно-зеленый цвет. На свои исторические постаменты к Банковскому мосту эти сказочные птицы, исполнители желаний, должны вернуться весной 2018 года. До начала Чемпионата мира по футболу.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.