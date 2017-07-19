Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения

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Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Перед этим в 2018 году проведут пробную перепись. Соответствующие сроки утвердили в правительстве России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития (МЭР) проработать вопросы, связанные с проведением Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Кабмин также утвердил проведение пилотного обследования (пробная перепись населения) в 2018 году.

Медведев поручил МЭР заняться созданием комиссии по проведению переписи, а также предложить ее персональный состав. Также министерство должно представить предложения по оптимизации бюджетных расходов, обработке полученных сведений, подведении итогов и их официальной публикации.

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