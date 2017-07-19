Матвиенко: Россия ответит на снос советских памятников в Польше

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МИД России готовит ответные меры на решение польского руководства снести советские памятники. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, пока неизвестно, что именно намерены предпринять в ведомстве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что МИД России готовит ответные меры на принятие в Польше закона о сносе советских памятников. Об этом сообщает ТАСС.

"Они, я знаю, готовят соответствующие [меры]", - сказала Матвиенко. По ее словам, нужно запросить у самого ведомства информацию о том, что именно там собираются предпринять.

"Конечно, мы должны адекватно отреагировать, не просто нашими заявлениями, нашими возмущениями, но нужны и соответствующие меры", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Ранее в июле президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в стране. В частности, документ предусматривает снос памятников, которые "прославляют тоталитарные системы". Среди них - мемориалы в честь Красной Армии.

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