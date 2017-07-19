Совфед ратифицировал протокол о размещении российской авиагруппы в Сирии

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Совет Федерации ратифицировал протокол к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил России в Сирии. Ранее документ утвердила Госдума. Он рассчитан на 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды.

Совет Федерации одобрил протокол к соглашению о размещении авиагруппы Вооруженных сил России в Сирии, сообщает РИА Новости.

Этот документ будет регулировать вопросы размещения российской авиации, ее движимого и недвижимого имущества, обеспечения функционирования группы. Кроме того, уточняется статус личного состава авиагруппы, членов их семей, а также компетентных органов российской стороны.

14 июля протокол к соглашению ратифицировала Госдума. Соглашение рассчитано на 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения менее чем за один год до истечения очередного периода.