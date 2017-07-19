Госдума приняла закон о присяге при вступлении в гражданство России

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Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон о введении присяги при приеме в гражданство Российской Федерации. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон об отзыве гражданства у осужденных за терроризм.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий введение присяги при приеме в гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в тексте присяги.

Теперь присягу при получении российского гражданства должны приносить лица, которые достигли совершеннолетия. Порядок принесения присяги устанавливается президентом страны. Отказ от нее станет основанием для отмены приобретения российского гражданства.

Кроме того, парламентарии в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об отзыве российского гражданства у осужденных за преступления террористической направленности. Этот закон вносит изменения в статью 393 Уголовно-процессуального кодекса России. В пояснительной записке к документу отмечается, что он "разработан в целях реализации механизма отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации в случае, если указанное решение принималось на основании представленных заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства, предусмотренного пункта "б" части 1 статьи 13 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений".

Также основанием для отзыва гражданства станет приговор суда или покушение на такие преступления как захват заложника, участие в незаконном вооруженном формировании, финансирование экстремистской деятельности и посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти и вооруженный мятеж.

6 июня президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы ввести присягу при вступлении в Гражданство страны. Он отметил, что Россия могла бы воспользоваться опытом зарубежных стран, где уже существует подобная практика.

Законопроект об отзыве гражданства у осужденных за терроризм был внесен в Госдуму лидерами фракций апреле. Они считают, что принятие поправок поможет защитить граждан от терроризма и будет способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, которые получили российское гражданство.