Московские депутаты предложили раздавать дождевики в непогоду у метро

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Пассажирам московского метро могут начать бесплатно раздавать дождевики около выхода из подземки во время пасмурной погоды. С такой инициативой выступили в Мосгордуме.

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников предложил раздавать в ненастную погоду пассажирам метрополитена дождевики на выходе из подземки, об этом пишет "МИР 24".

Для этого, по мнению депутата, не обязательно брать деньги из бюджета, финансировать идею могут коммерческие структуры.

"На том же дождевике может быть размещен логотип какой-то компании, или социальная реклама. Понятно, что для этого будет нужен конкурс", - поделился Семенников.

В 2016 году депутат Семенников предложил открыть в Москве пункты проката зонтов. Но развития идея не получила.