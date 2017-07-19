Строительство станции метро "ЦСКА" находится в завершающей стадии

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Строительство станции метро "ЦСКА" Третьего пересадочного контура (ТПК) находится в завершающей стадии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя ход работ на станции "ЦСКА".

Завершается строительство станции столичного метро "ЦСКА". Об этом сообщает в среду АГН "Москва".

"Одна из станций Третьего пересадочного контура, к строительству которого мы приступили, практически готова - процентов на 90. Я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, и в октябре поедут пассажиры по участку Третьего пересадочного контура, который включает в себя станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр". Станция "ЦСКА" даст шаговую доступность для жителей близлежащих микрорайонов, разгрузит близлежащие станции метро, улучшит в целом транспортное обеспеченность жителей. Пропускная способность станции - около 120 тысяч пассажиров в сутки. Вокруг станции идет серьезное благоустройство: прокладка пешеходных дорожек, посадка деревьев и создание комфортной территории для жителей этого района", - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Станция находится на участке Третьего пересадочного контура (ТПК) между строящимися станциями "Хорошевская" и "Петровский парк". Как отмечается в материалах пресс-службы мэрии, пять станций ТПК "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк" планируется сдать уже в этом году.