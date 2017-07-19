Савченко назвала заявление главы ДНР о Малороссии "криком о помощи"

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Заявление главы ДНР Александра Захарченко о создании нового государства Малороссия являются "криком о помощи", уверена нардеп Верховной Рады Украины Надежда Савченко. По ее словам, людей, которые там живут, "не устраивает гнет России", хотя они стоят "за ее интересы" против Украины.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии является "криком о помощи". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вот это заявление из так называемой ДНР - это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнет России, несмотря на то, что они все равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их", - цитирует Савченко сайт украинского телеканала NewsOne.

Так нардеп Рады прокомментировала заявление властей ДНР о создании нового государства Малороссии. Согласно проекту конституционного документа, страна станет федерацией с широкими полномочиями регионов, при этом вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.

Кроме того, авторы инициативы рассчитывают, что в состав Малороссии войдут не только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы.

При этом уполномоченный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов ранее заявил, что инициатива ДНР не вписывается в минский процесс.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что намерения главы ДНР Александра Захарченко являются его личной инициативой, а в Кремле продолжают быть приверженными минским договоренностям.

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