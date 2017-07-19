Госдума приняла закон о курортном сборе

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о курортном сборе в четырех регионах – в Крыму, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях. Взимание сбора начнется не ранее мая 2018 года.

Госдума утвердила введение курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, об этом сообщает Газета.ru.

Взимание курортного сбора начнется не ранее мая 2018 года, экспериментальный режим введен до 31 декабря 2022 года. По его итогам будет принято решение о возможности распространения сбора на всю страну.

В документе указано, что в первый год курортный сбор не может быть более 50 рублей в сутки, в дальнейшем сумма может вырасти до 100 рублей максимум. Размеры сбора будут установлены региональными законами.

Плательщиками будут совершеннолетние туристы, проживающие в регионе более суток. От курортного сбора будут освобождены ветераны ВОВ, герои труда России, инвалиды I группы и местные жители.

В 2015 году ​Минкавказа предложило взимать с туристов, прибывающих в здравницы Минеральных Вод, Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска, по 50-150 рублей в день. В августе 2016 года предложение поддержал президент Владимир Путин. Он призвал "не задирать платежи".