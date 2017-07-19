Суд освободил инвалида Мамаева из СИЗО

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В Москве Тимирязевский районный суд постановил освободить из СИЗО инвалида первой группы Антона Мамаева. Ранее он был осужден на 4,5 года колонии по обвинению в разбое.

Осужденный за разбой инвалид первой группы Антон Мамаев освобожден из СИЗО. Таково постановление Тимирязевского районного суда Москвы, передает Агентство "Москва".

По словам адвоката Мамаева Антона Орлова, его подзащитному изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

17 июля Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила, что медицинское заключение осужденного инвалида-колясочника Антона Мамаева направлено в суд для решения вопроса о его освобождении. Врачебная комиссия нашла у него заболевания, которые препятствуют содержанию под стражей.

Ранее СМИ сообщили, что 28-летний Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за разбойное хищение мотороллера. После огласки приговора его отправили в СИЗО "Матросская тишина", но правозащитники настояли на том, чтобы Мамаева перевели в больницу, так как, в изоляторе нет врачей, которые могли бы оказывать помощь заключенному.