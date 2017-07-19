Медведев: нельзя экономить на социальных расходах

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Правительство не может экономить на социальных расходах. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе совещания по расходам федерального бюджета на предстоящие три года.

Социальная сфера получит всю необходимую поддержку, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Об этом в среду заявил Дмитрий Медведев в ходе совещания по расходам федерального бюджета на предстоящие три года, передает "ТВ Центр".

По словам премьера, основное внимание следует уделить индексации пенсий, социальным выплатам и укреплению здравоохранения. На особый контроль возьмут качество жизни людей с ограниченными возможностями, дополнительную поддержку получат многодетные семьи.

Как отметил Медведев, из бюджета выделили значительную сумму для проведения сложных медицинских операций. Также деньги направят в сферу образования, в том числе на строительство новых учебных заведений.