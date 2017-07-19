Новый городской парк появится в районе Ходынского поля

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Первые пассажиры на участке нового кольца метро поедут уже в октябре, а за месяц до этого пути будут обкатывать пустые составы. Движение запустят от "Делового центра" до "Петровского парка". Это сразу пять станций. Они уже в высокой степени готовности. В среду на одной из них - "ЦСКА" - побывал Сергей Собянин. Кроме того, мэр Москвы осмотрел строительство будущего парка в районе Ходынского поля.

Грандиозная стройка на Ходынском поле длится уже более десяти лет. Это один из крупнейших проектов по комплексной реновации. Уже совсем скоро проект подойдет к финишной черте. Через несколько месяцев откроется станция метро "ЦСКА", передает "ТВ Центр".

"Одна из станций Третьего пересадочного контура, к строительству которой мы приступили, практически готова. Процентов на 90. Станция "ЦСКА" в шаговой доступности для жителей близлежащих микрорайонов, разгрузит близлежащие станции метро, улучшит в целом транспортную обеспеченность жителей. Пропускная способность станции около 120 тысяч пассажиров в сутки. Ну и вокруг станции идет серьезное благоустройство - прокладка пешеходных дорожек, посадка деревьев и создание комфортной территории для жителей этого района", - отметил Собянин.

Станция метро "ЦСКА" будет открыта в составе первого участка Третьего пересадочного контура, который свяжет станции "Деловой парк" и Ходынское поле. У станции - два вестибюля. Уже сейчас идет отделка станции. Она будет оформлена в "армейских" цветах - красном и синем. А своды украсят картины, посвященные различным видам спорта. На платформах установят бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста. Высотой около 5 метров. И, естественно, на постаментах скульптур будет выбит герб спортивного клуба "ЦСКА".

Новая станция метро должна существенно разгрузить ближайшие станции метро. "У вас станций много вокруг. Но они, во-первых, перегружены. А во-вторых, до них все равно добираться прилично. Не очень удобно. А это будет рядышком, возле домов. Плюс, парковая территория. Я надеюсь, что ваш район и этот квартал будет одним из самых лучших в Москве", - сказал Собянин.

"Новый район, территория огромная. Конечно, он должен быть застроен по всем городским планам. Главное, чтобы это было в результате комфортной территорией. Поэтому вы будете обладателями двух огромных парков: впереди 25 гектаров и сзади Березовая роща, еще примерно такая же территория", - добавил мэр.

Парк Ходынское поле строится с нуля. Раньше здесь был пустырь и строительные площадки. Но местные жители уже давно мечтали о зеленой зоне отдыха. Ведь вокруг бывшего московского аэродрома - сплошные жилые и офисные застройки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".