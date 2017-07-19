В Рузском районе из-за должников остановлены котельные

Теги: Общество задолженность подмосковье

Более 200 миллионов рублей задолжали жители Рузского городского округа Подмосковья за услуги ЖКХ. Из-за этого страдают законопослушные граждане. Так, в двух поселках и двух деревнях остановлены котельные. В администрации говорят, что отключение - мера вынужденная. По злостным неплательщикам даже есть решения суда, но платить они все равно не торопятся.

В Рузском районе началась "охота" на должников. Местные власти пытаются достучаться до людей - начали поквартирный обход, ведь общая задолженность за коммунальные услуги уже превысила 200 миллионов рублей. При этом многие жители даже не знают о том, сколько киловатт электричества и кубометров воды они потребили за счет добросовестных абонентов, передает "ТВ Центр".

Просрочки по коммунальным платежам достигают нескольких месяцев. Некоторые не оплачивают квитанции по полгода. Больше трех тысяч лицевых счетов в Рузском районе - в черном списке поставщиков коммунальных услуг. Причем, в своих долгах они винят кого угодно, только не себя.

Когда предупредительные меры не работают, местная администрация отключает абонентов. В квартирах останавливают так называемые "заглушки". Уже со следующей недели такие меры будут усилены, и в день за долги будут отключать до 100 квартир в день. Мера оказалась эффективно. Оставшиеся без коммунальных благ жители района уже погасили долг в 100 тысяч рублей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".