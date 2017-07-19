Десятки собак обрели новый дом благодаря выставке в Новодевичьем парке

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Десятки бездомных собак, которые по разным причинам попали в столичные приюты, ждали заботливых хозяев на выставке в Новодевичьем парке. Все надеялись, что кто-то заберёт их домой. И не выгонит никогда. Но, оказывается, не каждому можно доверить пса, однажды уже обманутого человеком.

Столько ласки и нежности эти собаки не видели за всю свою жизнь. Каждый их норовит потрепать за ушком. Лакомство и вовсе не заканчивается. Лидеры, тихони, пушистые и нет. Щенки и великовозрастные псы. Эта выставка в Новодевичьем парке с первых минут перестала быть только выставкой. Ведь сюда целенаправленно приехали знакомиться обе стороны – потенциальные хозяева и их будущие питомцы. А значит, с первых минут появлялись счастливые пары, передает "ТВ Центр".

Теперь у Клуни будет теплый дом. Хозяйка Катя и уютный коврик. На счастливцев с завистью смотрели волонтеры и их подопечные. Ведь у всех 70 собак, представленных на выставке, одинаково грустная история.

"Она жила с бомжами в лесу. И бомжей разогнали, собака осталась одна. Мы забрали ее в приют. Собака вся была истощена. В ранах, в язвах, без шерсти. Несколько месяцев не выходила из вольера", - рассказала волонтер приюта Алла Петрова.

Но любовь творит чудеса. По рассказам опытных собаководов, животные отзываются на доброту, и превращаются в больших друзей человека. Вот почему на выставке так много "выпускников". Тех, кто нашел здесь свой дом, теперь группа поддержки.

Кто только готовится взять собаку, подробно инструктируют. Опекуны знают все про своего питомца. Даже если собаку человек уже готов взять, будущего хозяина хорошенько расспросят о серьёзности намерений. И даже заключат с ним договор. Чтобы избежать жестоких последствий из разряда "поиграл и бросил".

Площадка не может вместить всех бездомных собак, только в приютах их порядка 50 тысяч. На предыдущей выставке свой дом обрели 52 питомца. Капля в море. Но хоть что-то. "Они должны быть здоровы, привиты, они должны быть социализированы, они должны быть готовы к тому, чтобы переехать в семью. И, естественно, приюты выбирают тех, кто наиболее готов к тому, чтобы стать домашним", - отметила директор фонда "Подарок судьбы" Наталья Чаплина.

У каждого питомца есть свое портфолио в Интернете. Так что те, кто о выставке вовремя не узнал, могут выбрать хвостатого питомца в любое время.

Анастасия Мартынова, Андрей Талалай, "ТВ Центр", Москва.