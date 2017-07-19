В Москве пьяный подросток спровоцировал погоню со стрельбой

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На юго-западе Москвы пьяный 17-летний подросток спровоцировал полицейскую погоню со стрельбой из-за нарушения ПДД. Испугавшись, юный лихач сбежал в лес, где его поймали сотрудники правоохранительных органов.

В Москве несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ нарушил ПДД, чем привлек внимание патруль ГИБДД, который был вынужден пуститься за ним в погоню со стрельбой, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ДПС по Юго-Западному округу столицы обратили внимание на зеленый ВАЗ, который двигался хаотично с превышением скорости. Сотрудники полиции попросили водителя остановиться, но юноша проигнорировал их требование, равно как и предупредительный выстрел. Использовав все превентивные меры, полицейские открыли огонь по основанию автомобиля, повредив задний бампер и заднюю панель. Во время стрельбы никто не пострадал.

Нарушитель попытался спрятаться от полицейских в лесу, но беглеца нашли и составили в отношении него семь административных протоколов. Материалы дела направлены в суд.

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