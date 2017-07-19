Провалившие тест на наркотики военные лишились пособий
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Президент Владимир Путин подписал закон о лишении пособий военнослужащих, которых уволили после провала теста на наркотики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин подписал закон, лишающий денежного довольствия, а также отдельных выплат военнослужащих, не прошедших тест на наличие наркотиков в крови. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Согласно закону, военные будут лишены пособий в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Кроме того, военные будут лишены пособия в случае, если они совершили административное правонарушение, связанное с употреблением наркотиков и психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Раннее газета "Коммерсант" сообщила, что ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет.
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