Премьер Турции заявил об "обновлении крови" в кабмине

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В турецком правительстве произошло "обновление крови". Так премьер-министр Турции Бинали Йылдырим назвал перестановки, которые произошли в кабмине. В частности, министры обороны и юстиции заняли должности вице-премьеров. Также назначены пять новых министров.

Новым министром обороны Турции назначен бывший вице-премьер Нуреттин Джаникли. Об этом в ходе выступления по телевидению заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырим.

В то же время, он объявил о назначении главы Минобороны Фикри Ышыка и министра юстиции Бекира Боздага на посты вице-премьеров.

Кроме того, генсек Партии справедливости и развития Абдулхамит Гюль занял должность министра юстиции, сообщает РИА Новости.

Также вице-премьерами являются Мехмет Шимшек, Реджеп Акдаг и Хакан Чавушоглу.

Перестановки в правительстве Йылдырим назвал "обновлением крови".