Защита Дадаева обжаловала приговор по делу об убийстве Немцова

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Защита Заура Дадаева, приговоренного к 20 годам колонии строго режима за убийство политика Бориса Немцова, обжаловала приговор. Адвокаты других осужденных также планируют подать апелляцию.

Защита Заура Дадаева, приговоренного к 20 годам колонии строго режима по делу об убийстве Бориса Немцова, обжаловала приговор, об этом агентству "Москва" сообщил адвокат Марк Каверзин.

"Сегодня мы подали краткую апелляционную жалобу, после ознакомления с протоколом судебных заседаний подадим полную жалобу на приговор", - рассказал адвокат.

Защита остальных осужденных по делу об убийстве Немцова планируют подать апелляционные жалобы завтра.

13 июля Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанному присяжными виновным в исполнении убийства политика, к наказанию в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Другие фигуранты дела - Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.