В Москве занялись разработкой летающего такси

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Московская компания, один из резидентов "Сколково", разработала грузовой беспилотник, который может использоваться как аэротакси для перевозки людей. Компания-разработчик уже испытала дрон, и власти надеются, что он пойдет не только как опытная серия.

В России ведется разработка летающего мотоцикла и аэротакси. Об этом заявил глава московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Как пишет "Ридус", один из грузовых дронов уже разработан и протестирован в Москве. "Мы надеемся, что он пойдет не только как опытная серия, а будет уже и серийное производство", - сказал Фурсин в ходе МАКС-2017.

Он рассказал, что дрон можно использовать не только для перемещения грузов, но и перевозки людей - как пилотируемым, так и беспилотным способом. Производство и сборка будут сосредоточены в Москве. Разработкой занимается компания-резидент инновационного центра "Сколково".

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