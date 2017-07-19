Ученые назвали самое долгоживущее существо на Земле

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Ученые из Филадельфии выяснили, что самыми долгоживущими существами на Земле являются черви вида Escarpia laminata. Они обитают на дне Карибского моря. Возраст этих беспозвоночных может превышать 300 лет.

Американские ученые из Филадельфии при изучении дна Карибского моря выяснили, что самой большой продолжительность жизни обладают глубоководные черви вида Escarpia laminata. Об этом сообщает "Русская планета".

Возраст этих червей может превышать 300 лет. По данным исследователей, они прикрепляются к одному месту недалеко от гидротермальных источников и живут так до самого конца. Питаются черви планктоном и останками других организмов.

Ученые отметили, что уровень смертности беспозвоночных не превышает 0,6 процента. По мнению специалистов, это связано с определенной температурой воды.

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