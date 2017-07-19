Сын Асада рассказал об ужасах происходящего в Сирии
Теги: сирия асад Сирийский конфликт
Хафез Башар Асад, сын президента Сирии Башара Асада, заявил, что испытывает ужас от того, что происходит в его стране. По его словам, он не собирается уезжать из Сирии и очень надеется на скорое завершение конфликта.
Люди, называющие президента Сирии Башара Асада диктатором, не понимают реалий этой страны. Об этом заявил сын лидера САР 15-летний Хафез Асад.
Как пишет Газета.Ru, ранее он прибыл в Рио-де-Жанейро в составе сирийской делегации на Международную математическую олимпиаду и дал интервью местному изданию.
"Я знаю, каков мой отец. О нем говорят много разных вещей как о сирийском президенте. И они зачастую близоруки в своих оценках. То, что они говорят, не имеет отношения к реальности", - уверен сын Асада.
Он добавил, что вынужден видеть ужас, который происходит в его стране. "Народ и правительство Сирии едины в своей борьбе с захватчиками, которые оккупировали страну", - рассказал Хафез Асад.
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