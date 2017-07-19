Смертельно больной младенец Чарли Гард получил гражданство США

Теги: В мире сша великобритания болезнь

11-месячный британец Чарли Гард, страдающий от смертельного генетического заболевания, получил гражданство США, чтобы отправится на лечение в одну из местных клиник. Это может дать мальчику шанс на выздоровление, в то время как британские врачи считают, что ему уже ничем нельзя помочь.

Конгресс США принял решение дать американское гражданство 11-месячному мальчику Чарли Гарду из Великобритании, страдающему от смертельного заболевания, передает газета The Independent.

Эта мера поможет родителям Чарли вывезти ребенка из британской больницы Great Ormond Street, где он сейчас находится. Там Чарли хотят отключить от искусственной вентиляции легких, поскольку, по мнению британских врачей, мальчику уже ничем нельзя помочь. С ними не согласны американские врачи. В США вызвались помочь Чарли две больницы: ватиканская детская больница Bambino Jesu и пресвитерианская больница Нью-Йорка.

11-месячный малыш Чарли Гард страдает редким генетическим заболеванием - синдромом митохондриального истощения ДНК. У ребенка поражены все мышцы и головной мозг. Он не может видеть, слышать, плакать, глотать и двигаться. В поддержку 10-месячного Чарли и его родителей выступили президент США Дональд Трамп и Папа Римский.

Читайте также:

Кузнецова призвала ENOC не отключать младенца Чарли от систем жизнеобеспечения