Путин посетовал на рост числа ДТП с участием автобусов

Теги: путин ДТП автобус

Владимир Путин отметил рост числа ДТП на российских дорогах в этом году. Он напомнил, что в 2011 году было отменено лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, и это привело к росту числа аварий с участием автобусов.

В России растет число ДТП, в том числе с участием автобусов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, пишет РИА Новости.

Президент напомнил, что в 2011 году было отменено лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, в том числе автобусных.

"И с этого времени неуклонно растёт количество ДТП с участием автобусов. У нас за первую половину этого года рост значительный по сравнению даже с прошлым", - сказал Путин.

В свою очередь глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что ведомство уже внесло в правительство законопроект, который возвращает лицензирование пассажирских перевозок числом более восьми человек.

Читайте также:

Автобус сбил четырехлетнюю девочку на юго-востоке Москвы

ДТП с автобусом на Ставрополье: 2 человека погибли, 15 пострадали

Почти 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Республике Марий Эл

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутске

В ДТП с пассажирским автобусом в Дагестане пострадали около 20 человек