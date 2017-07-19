Путин поручил кабмину решить проблему бесплатных лекарств для льготников

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Члены правительства должны обратить пристальное внимание на проблему обеспечения льготников бесплатными лекарствами, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этот вопрос остается одним из самых острых.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо обратить пристальное внимание на проблему обеспечения льготников бесплатными лекарствами, передает ТАСС.

Это произошло в ходе совещания главы государства с кабмином. Президент отметил, что проблема доступности бесплатных препаратов остается одной из самых острых.

"Эти вопросы поднимались, как вы знаете, и в ходе "Прямой линии"... Их задают, я уверен, и вам, и мне - в регионах, на встречах с людьми на различных мероприятиях", - обратился Путин к участникам совещания.

В итоге президент подчеркнул, что система мониторинга закупок лекарств с марта 2017 года действует в тестовом режиме, а ее полномасштабная эксплуатация должна начаться с января 2018-го.

"Сейчас важно окончательно отладить эту работу. В том числе, предусмотреть ответственность участников торгов за корректность и достоверность сведений, которые они размещают в системе", - сказал он.

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