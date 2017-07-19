Кубань, Крым и Байкал возглавили рейтинг популярности у иностранцев
Теги: Общество туризм туристы байкал крым
Самыми популярными курортами у иностранных туристов в России являются Краснодарский край, Крым и озеро Байкал. Такие данные приводит аналитическое агентство "ТурСтат".
Курорты Краснодарского края, Крыма и Байкала пользуются наибольшей популярностью у иностранных туристов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство "ТурСтат".
"В первую десятку самых популярных российских курортов у иностранцев входят по три черноморских курорта Краснодарского края и Крыма, два курорта на озере Байкал в Иркутской области, один курорт минеральных вод в Ставропольском крае и балтийский курорт в Калининградской области", - говорится в сообщении.
По данным статистики, в Сочи, а также на другие курорты Краснодарского края приезжают в основном иностранные туристы из Европы и стран СНГ, в Крым - из Украины, а на озеро Байкал - из Китая.
Читайте также:
Путин поручил кабмину решить проблему бесплатных лекарств для льготников
Десятки собак обрели новый дом благодаря выставке в Новодевичьем парке
Ученые назвали самое долгоживущее существо на Земле
Новый городской парк появится в районе Ходынского поля