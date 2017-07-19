В Москве впервые за 80 лет отремонтируют Большой Каменный мост

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Большой Каменный мост в центре столице будет отремонтирован впервые за 80 лет. На разработку нового проекта отведено 15 месяцев. Предыдущие ремонтные работы на сооружении проводились в 1938 году.

В центре столицы впервые за 80 лет будет отремонтирован Большой Каменный мост. Об этом рассказал заместитель руководителя ГБУ "Гормост" по ремонту Станислав Гусев.

"В частности, должно быть заменено мостовое полотно, отремонтированы системы водоотлива и дренажа, лестничные сходы, произведена полная замена гранитной облицовки", - приводит слова Гусева "Интерфакс". На разработку нового проекта отведено 15 месяцев.

Большой Каменный мост является первым металлическим трехпролетным мостом, построенным в Москве. Он был сооружен в 1858 году. Предыдущие ремонтные работы на Большом Каменном мосту проводились в 1938 году.

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