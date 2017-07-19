Суд отказал "Системе" в проведении экономической экспертизы по иску "Роснефти"

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Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти". Представитель "Системы" Сергей Копытов сказал, что корпорация обжалует это решение суда.

Суд Башкирии отказал АФК "Система" в проведении экономической экспертизы по иску "Роснефти" к АФК на 170,6 миллиарда рублей. Как сообщил "Интерфаксу" представитель АФК Сергей Копытов, "Система" обжалует это решение суда.

"Система" просила провести судебную экономическую экспертизу о наличии или отсутствии убытков в результате реорганизации "Башнефти", из-за которой "Роснефть" подала иск к АФК.

Ответчики считают, что в материалах дела представлены доказательства того, что на каждом этапе реорганизации у ПАО АНК "Башнефть" не возникло убытков.

"Роснефть" через арбитражный суд добивается от "Системы" более 170 миллиардов рублей. В такую сумму госкомпания оценила потери "Башнефти" за то время, пока ей владела "Система".

Ранее АФК "Система" объявила о техническом дефолте по кредитам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Дефолт наступил 17 июля

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