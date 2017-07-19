Египет не признает взрыв A321 терактом из-за исков родственников

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Авиасообщение между Россией и Египтом вряд ли возобновится до конца этого года, поскольку Москва по-прежнему считает поездки в эту страну небезопасными. Проверки аэропортов выявили серьезные недочеты в досмотре пассажиров перед допуском в "стерильную зону".

Власти Египта опасаются официально признать теракт в качестве причины крушения российского самолета над Синайским полуостровом из-за возможных исков со стороны родственников жертв катастрофы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Он также рассказал, что проверки египетских аэропортов выявили серьезные недочеты в досмотре пассажиров перед допуском в "стерильную зону". Кроме того, собеседник агентства полагает, что авиасообщение между Россией и Египтом вряд ли откроется до конца года.

"Контроль проводился выборочно. Отдельные граждане при проходе контроля безопасности обязательному досмотру не подвергались. Особенно это касалось женщин-пассажиров в традиционной одежде - никабах", - сказал источник.

Катастрофа самолета A321 авиакомпании "Когалымавиа" произошла в ноябре 2015 года. На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

После этого Россия прекратила авиасообщение с Египтом.