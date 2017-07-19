Госдума приняла в I чтении льготы для участников реновации

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о налоговых льготах для граждан, которые получат жилье по программе реновации в Москве.

Госдума в среду приняла в первом чтении проект закона о налоговых льготах для участников программы реновации в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Документ, в частности предполагает освобождение от НДФЛ разницы между стоимостью старой и новой квартир.

Кроме того, предусматривается создание Фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве, основным источником финансирования которого будут средства из бюджета столицы. Фонд получит право привлекать средства граждан по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов. Фонд также освобождается от налога на прибыль и НДС.

Ранее поддержать законопроект призвал мэр Москвы Сергей Собянин.