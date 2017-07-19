КС посмертно отказал Носику в рассмотрении жалобы по 282-й статье УК

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Конституционный суд посмертно отказал в рассмотрении жалобы медиаменеджера Антона Носика, оштрафованного по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". В определении указано, что оспариваемая норма конституционна, так как основной закон предусматривает ограничение права на свободу слова с целью защиты прав граждан, суверенитета и территориальной целостности.

Конституционный суд отказался принять к рассмотрению жалобу медиаменеджера Антона Носика, оштрафованного на 300 тысяч рублей за экстремизм, на формулировку соответствующей статьи Уголовного кодекса, говорится в карточке дела.

"Мы считаем, что статья 282 УК России вообще не должна существовать в кодексе. В том виде, в тех формулировках размытых, в которых существует статья, она не может существовать вообще", - пояснил РИА Новости защитник Носика Сергей Бадамшин.

В определении отмечается, что КС признает право каждого человека на свободу мысли, совести и религии и право беспрепятственно придерживаться своих убеждении и на свободное выражение своего мнения. Однако одновременно закон устанавливает, что эти права и свободы могут быть ограничены, например, в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка.

Суд изначально оштрафовал Носика на 500 тысяч рублей за пост "Стереть Сирию с лица земли" в ЖЖ. Впоследствии Мосгорсуд снизил сумму до 300 тысяч. В январе блогер полностью погасил штраф.

В ночь на 9 июля Антон Носик скончался на 52-м году жизни.

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