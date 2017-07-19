В Литве предложили внести "Лабораторию Касперского" в черный список

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Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирм. Лауринас Касчюнас считает, что Вильнюс должен пойти по стопам США, где российскую компанию исключили из списков поставщиков для госструктур.

В Литве предложили внести российскую компанию "Лаборатория Касперского" в список ненадежных, передает ТАСС.

Автор инициативы - депутат Сейма Литвы от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" Лауринас Касчюнас - считает, что Литве необходимо последовать за США, где неделю назад администрация президента Дональда Трампа исключила "Лабораторию Касперского" из списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами.

12 июля Белый дом ввел ограничения на использование "Лаборатории Касперского" в государственных ведомствах США. Изменения внесены в список утвержденных поставщиков программного обеспечения для закупок через Администрацию по общим услугам.

Российская компания ранее отвергла подозрения США в политических связях с каким бы то ни было государством мира и ведении кибершпионажа.

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