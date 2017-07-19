Еврокомиссия может ввести санкции против Польши

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Еврокомиссия отправит Польше рекомендации, чтобы предотвратить нарушение поляками европейского законодательства. В среду на коллегии еврокомиссаров обсуждалась проводимая в этой стране судебная реформа, согласно которой власть окажется под политическим контролем.

Первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что организация планирует отправить Польше рекомендации для предотвращения нарушений европейского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы быстро подготовим третью рекомендацию в рамках процедуры верховенства права, чтобы она была формально одобрена коллегией на следующей неделе", - сказал Тиммерманс.

Ранее в среду на коллегии еврокомиссаров обсуждалась проводимая в Польше судебная реформа, согласно которой власть в стране окажется под политическим контролем. Если нарушение государством европейского законодательства будет доказано, то суд ЕС может принять решение о наложении на него санкций.

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