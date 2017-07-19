Автоинспекторам вернули право останавливать машины вне постов

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Автоинспекторам смогут останавливать автомобили вне стационарных постов. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой. Кроме того, решено останавливать пассажирские автобусы в случае, если режим труда их водителей будет нарушен.

МВД вернуло автоинспекторам право останавливать транспортные средства вне стационарных постов, передает "Интерфакс".

"Транспортная логистика и география нашей страны говорит о том, что это было ошибкой с нашей стороны - этот нормативный документ", - заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

Он также рассказал и о других нововведениях. Так, в ведомстве решили останавливать пассажирские автобусы в случае, если режим труда водителей будет нарушен. Таким образом, предлагается дать им возможность отдохнуть. Как сотрудники правопорядка будут определять, устал ли водитель автобуса, Горовой не уточнил.

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