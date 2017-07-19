Жителям Крыма спишут долги до 5 млн рублей перед украинскими банками

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Крымчанам простят долги перед банками Украины на сумму до пяти миллионов рублей. Это знаковое событие, как охарактеризовал его глава республики Сергей Аксенов, затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова.

Госдума приняла закон, разрешающий списание долгов жителей Крыма по кредитам украинских банков. Регулировать все вопросы, касающиеся отношений заемщиков с кредиторами, будет Фонд защиты вкладчиков.

"Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч крымчан (с учетом членов семей вкладчиков)", - написал в Facebook Глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, после того, как документ вступит в силу, будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до пяти миллионов рублей. Проект такого закона уже подготовлен, утверждает Аксенов.

"Коллекторы не смогут взыскивать долги крымчан по таким кредитам. Одновременно начнется прекращение исполнительных производств и снятие арестов, наложенных на имущество должников", - пояснил он.

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