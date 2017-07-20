09:04, 20 июля 2017

МАКС-2017: показательные выступления. Видео

В Жуковском продолжается авиасалон МАКС. Свои разработки представили свыше 500 российских и более 170 зарубежных корпораций. Свои возможности уже показала отечественная техника — первый публичный полет совершили истребитель МиГ-35 и учебно-тренировочный самолет Як-152. Летная программа МАКСа — в видео TVC.RU.

Теги:  жуковский  авиация  TVC.RU (Видео)

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