МАКС-2017: показательные выступления. Видео

В Жуковском продолжается авиасалон МАКС. Свои разработки представили свыше 500 российских и более 170 зарубежных корпораций. Свои возможности уже показала отечественная техника — первый публичный полет совершили истребитель МиГ-35 и учебно-тренировочный самолет Як-152. Летная программа МАКСа — в видео TVC.RU.

Пара ПАКФА Т-50

Фото: © Leonid Faerberg/Global Look Press Пара ПАКФА Т-50

Фото: © Leonid Faerberg/Global Look Press Вертолет Ми-171А2 и Ми-38

Фото: © Leonid Faerberg/Global Look Press Вертолет Ми-171А2 и Ми-38

Фото: © Leonid Faerberg/Global Look Press МиГ-35

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий МиГ-35

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий МиГ-35

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий МиГ-35

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий МиГ-35

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий МиГ-35

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Як-152

Фото: © Евгений Одиноков/РИА Новости Як-152

Фото: © Евгений Одиноков/РИА Новости Як-152

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Як-152

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Су-30СМ

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Су-30СМ

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Бе-200ЧС

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Бе-200ЧС

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Ми-38

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Ми-38

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Ми-171А2

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий Ми-171А2

Фото: © TVC.ru / Коровин Георгий