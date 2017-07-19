В Саудовской Аравии отпустили женщину, задержанную за прогулку в мини-юбке

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Полиция Саудовской Аравии не стала предъявлять обвинения женщине, которая была задержана накануне после публикации в Сети видео, где она идет по улице в короткой юбке, в топе и с непокрытой головой. Как пишет Associated Press, это редкая победа для движения в поддержку женщин в королевстве.

В Саудовской Аравии сообщили, что женщина, задержанная накануне за прогулку в мини-юбке после публикации в Сети видео, ставшим вирусным, была освобождена без предъявления обвинений. Как пишет Associated Press, это редкая победа для движения в поддержку женщин в королевстве.

Полиция королевства накануне задержала женщину, которая была заснята на видео идущей по улице в короткой юбке и с непокрытой головой. Ролик с женщиной разошелся по соцсетям и спровоцировал, в числе прочего, призывы судить ее за нарушение правил внешнего вида. После этого госкомитет по поощрению добродетели и удержанию от порока заявил, что проверяет видео и готовится предпринять необходимые шаги в связи с видео.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) July 16, 2017

В Саудовской Аравии женщины, в том числе иностранки, должны находиться в публичном месте в длинном платье с рукавами, которое называется абайя. У женщины также должна быть покрыта голова.

Защитники женщины ранее напомнили, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его дочь Иванка не надевали абайи во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.