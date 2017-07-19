В Ульяновске предложили заменить "брак" на "семейный союз"

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Власти Ульяновской области предложили заменить понятие "брак" на "семейный союз". По мнению губернатора региона Сергея Морозова, новое словосочетание "лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность".

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о предложении заменить понятие "брак" понятием "семейный союз". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз" pic.twitter.com/vUaMXmLIvl — Сергей Морозов (@morozov_si) 19 июля 2017 г.

"Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз", - отметил Морозов. По его мнению, новое словосочетание "лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность".

Данная идея была представлена на заседании по демографической политике региона. Подробности и возможные сроки ввода нового понятия пока не уточняются.

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