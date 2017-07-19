В Ульяновске предложили заменить "брак" на "семейный союз"
Теги: Общество губернатор ульяновск брак загс
Власти Ульяновской области предложили заменить понятие "брак" на "семейный союз". По мнению губернатора региона Сергея Морозова, новое словосочетание "лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность".
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о предложении заменить понятие "брак" понятием "семейный союз". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз" pic.twitter.com/vUaMXmLIvl— Сергей Морозов (@morozov_si) 19 июля 2017 г.
"Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз", - отметил Морозов. По его мнению, новое словосочетание "лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность".
Данная идея была представлена на заседании по демографической политике региона. Подробности и возможные сроки ввода нового понятия пока не уточняются.
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