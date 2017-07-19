МВД проверит акцию "Левого блока" у здания Роскомнадзора

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МВД начало проверку после акции движения "Левый блок" около здания Роскомнадзора в Москве. Опрошенные сотрудниками полиции очевидцы сообщили, что правонарушители скрылись с места сразу же после вызова сотрудников полиции, рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Полиция инициировала проверку после акции движения "Левый блок" у здания Роскомнадзора. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

"Опрошенные сотрудниками полиции очевидцы сообщили, что правонарушители скрылись с места сразу же после вызова сотрудников полиции. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится дальнейшая проверка", - сказал он.

Ранее несколько человек устроили несанкционированную акцию у здания надзорного ведомства в связи с рассмотрением в Госдуме законопроекта о регулировании мессенджеров в интернете. Правонарушители закрыли входные двери здания велосипедными замками, раскидали листовки и зажгли два файера. Как сообщил ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, на деятельности Роскомнадзора инцидент никак не отразился.

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